Stage tissage aec Mona Luison La Gare Le Relecq-Kerhuon
Stage tissage aec Mona Luison La Gare Le Relecq-Kerhuon lundi 6 juillet 2026.
Le Relecq-Kerhuon
Stage tissage aec Mona Luison
La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Un stage de tissage est organisé avec l’artiste Mona Luison.
À travers la découverte de gestes simples et de techniques accessibles, les enfants exploreront l’univers du textile (matières, couleurs, motifs) et réaliseront un personnage-animal à partir de tissus recyclés et de jouets.
Informations et inscriptions
https://www.helloasso.com/associations/ultra/evenements/tissage-stage-de-creation-avec-mona-luison
Durée 3h
Pour les enfants de 6 à 11 ans .
La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 9 52 36 08 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage tissage aec Mona Luison
L’événement Stage tissage aec Mona Luison Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Le Relecq-Kerhuon (Finistère)
- Mai à Vélo 2026, Crédit Mutuel Arkea, Le Relecq-Kerhuon 1 mai 2026
- Interlude festif, fête de la Bretagne La Gare Le Relecq-Kerhuon 23 mai 2026
- Fest Noz Le Conservatoire Rue Vincent Jezequel Le Relecq-Kerhuon 24 mai 2026
- Exposition 15 Printemps La Gare Le Relecq-Kerhuon 26 mai 2026
- Un brin classik Domaine de Lossulien Manoir de Lossulien, Le Relecq Kerhuon. Le Relecq-Kerhuon 7 juin 2026