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Stage tissage aec Mona Luison La Gare Le Relecq-Kerhuon

Stage tissage aec Mona Luison La Gare Le Relecq-Kerhuon lundi 6 juillet 2026.

Lieu : La Gare

Adresse : Avenue Ghilino

Ville : 29480 Le Relecq-Kerhuon

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Relecq-Kerhuon

Stage tissage aec Mona Luison

La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Un stage de tissage est organisé avec l’artiste Mona Luison.
À travers la découverte de gestes simples et de techniques accessibles, les enfants exploreront l’univers du textile (matières, couleurs, motifs) et réaliseront un personnage-animal à partir de tissus recyclés et de jouets.

Informations et inscriptions

https://www.helloasso.com/associations/ultra/evenements/tissage-stage-de-creation-avec-mona-luison
Durée 3h
Pour les enfants de 6 à 11 ans   .

La Gare Avenue Ghilino Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 9 52 36 08 18 

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English : Stage tissage aec Mona Luison

L’événement Stage tissage aec Mona Luison Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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