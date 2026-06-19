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Summer mix party maison de enfance jeunesse Julien Querré Le Relecq-Kerhuon

Summer mix party maison de enfance jeunesse Julien Querré Le Relecq-Kerhuon vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : maison de enfance jeunesse Julien Querré

Adresse : Parc de la maison de l'enfance

Ville : 29480 Le Relecq-Kerhuon

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Relecq-Kerhuon

Summer mix party

maison de enfance jeunesse Julien Querré Parc de la maison de l’enfance Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Fêtons la fin de l’année scolaire, la fin du brevet et le début de l’été sur le thème Disco!
DJ, jeux gonflables, blind test …
Barbecues à disposition, apportez vos grillades.

• De 19h à 23h30
Parc de la maison de l’enfance
et de la jeunesse Julien-Querré

Réservé aux collégiens I (de la 6ème à la 3ème)
Tarif 2€
Sans alcool.
Toute sortie est définitive.   .

maison de enfance jeunesse Julien Querré Parc de la maison de l’enfance Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Summer mix party Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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