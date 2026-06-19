Summer mix party maison de enfance jeunesse Julien Querré Le Relecq-Kerhuon
Summer mix party maison de enfance jeunesse Julien Querré Le Relecq-Kerhuon vendredi 3 juillet 2026.
Le Relecq-Kerhuon
Summer mix party
maison de enfance jeunesse Julien Querré Parc de la maison de l’enfance Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Fêtons la fin de l’année scolaire, la fin du brevet et le début de l’été sur le thème Disco!
DJ, jeux gonflables, blind test …
Barbecues à disposition, apportez vos grillades.
• De 19h à 23h30
Parc de la maison de l’enfance
et de la jeunesse Julien-Querré
Réservé aux collégiens I (de la 6ème à la 3ème)
Tarif 2€
Sans alcool.
Toute sortie est définitive. .
maison de enfance jeunesse Julien Querré Parc de la maison de l’enfance Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Summer mix party Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Le Relecq-Kerhuon (Finistère)
- Fête de la musique au Relecq Kerhuon ! Le Relecq-Kerhuon 19 juin 2026
- Stage tissage aec Mona Luison La Gare Le Relecq-Kerhuon 6 juillet 2026
- Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon 6 juillet 2026
- Les pique-niques Kerhorres Venelle de Camfrout Le Relecq-Kerhuon 19 juillet 2026
- Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon 20 juillet 2026