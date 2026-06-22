Destok vide grenier XXL Rue de la Corniche Le Relecq-Kerhuon
Destok vide grenier XXL Rue de la Corniche Le Relecq-Kerhuon dimanche 30 août 2026.
Le Relecq-Kerhuon
Destok vide grenier XXL
Rue de la Corniche La Corniche Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Un vide grenier XXL s’installe au bord de l’eau! Autour de la corniche piétonne et la place de Camfrout, plusieurs exposants vous feront découvrir de nombreuses pépites!
Informations pratiques
Autour de la corniche piétonne et la place Camfrout-Partie piétonne
Stationnement complexe de Kerzincuff et au Carmel.
Ouverture des inscriptions pour les déballeurs ( uniquement les particuliers) le lundi 22 et lundi 29 juin sur www.lerelecqkerhuon.bzh
Accès libre et gratuit .
Rue de la Corniche La Corniche Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Destok vide grenier XXL Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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