Destok vide grenier XXL Rue de la Corniche Le Relecq-Kerhuon dimanche 30 août 2026.

Le Relecq-Kerhuon

Destok vide grenier XXL

Rue de la Corniche La Corniche Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Un vide grenier XXL s’installe au bord de l’eau! Autour de la corniche piétonne et la place de Camfrout, plusieurs exposants vous feront découvrir de nombreuses pépites!

Informations pratiques

Autour de la corniche piétonne et la place Camfrout-Partie piétonne

Stationnement complexe de Kerzincuff et au Carmel.

Ouverture des inscriptions pour les déballeurs ( uniquement les particuliers) le lundi 22 et lundi 29 juin sur www.lerelecqkerhuon.bzh

Accès libre et gratuit .

Rue de la Corniche La Corniche Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Destok vide grenier XXL Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue