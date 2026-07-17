Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Goodbye Georges Les Voyages Artistiques Kerhorres

Rue Évariste Galois Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:11:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Co-écrits par la ville et Le Fourneau, ces escales artistiques et culinaires sont imaginées comme des moments de rencontre et de découverte.

Dans le prolongement de l’été, ces rendez-vous mêlent créations d’arts de la rue, convivialité et plaisirs gourmands.

Au programme

Goodbye Georges (Compagnie L’Engrenage, Marseille, création 2024).

Quand Georges meurt, ses quatre amis se font la promesse de chercher l’hommage idéal. Voilà un an qu’ils écument les routes et qu’ils n’ont toujours pas trouvé. Pour couronner le tour, leur petit camion tombe en panne et les voilà coincés sur le bord de la route. Et si c’était un signe ?

Au détour d’un accord de guitare, une porte s’ouvre sur un au-delà plein d’humour et de tendresse, où les morts n’ont peut-être pas dit leur dernier mot…

Durée 1h05.

Tout public.

Avant ou après les spectacles, prenez le temps d’une pause déjeuner aux saveurs du monde ! Le Brunch des VAK et ses 5 destinations enchanteront vos palais de fins gourmets. Quelles destinations et food-trucks sauront vous séduire ? Les menus seront dévoilés début septembre. Service dès 11h30. .

Rue Évariste Galois Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Goodbye Georges Les Voyages Artistiques Kerhorres Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue