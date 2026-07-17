Les Voyages Artistiques Kerhorres Abords de la Mairie Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Les Voyages Artistiques Kerhorres

Abords de la Mairie 1 Place de la Libération Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:33:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Co-écrits par la ville et Le Fourneau, ces escales artistiques et culinaires sont imaginées comme des moments de rencontre et de découverte.

Dans le prolongement de l’été, ces rendez-vous mêlent créations d’arts de la rue, convivialité et plaisirs gourmands.

Au programme

HOUL (Compagnie Sept fois la langue, La Chaux-de-Fonds, Suisse, création 2023)

Un frère part à la recherche de sa sœur disparue en mer. De récifs en tourbillons, il explore les profondeurs et traverse un monde imaginaire peuplé de créatures.

Avec l’acrobatie, la manipulation d’objets, ce spectacle crée un univers tendre et drôle où les corps s’équilibrent et se rattrapent dans un rêve coloré.

Durée 45 minutes Tout public.

Deux représentations seront proposées à 10h33 et 15h33.

Entre deux spectacles, prenez le temps de déguster les créations culinaires de chefs finistériens !

Un voyage dans l’assiette vers cinq destinations ( le menu sera dévoilé sur le site de la Mairie du Relecq Kerhuon en septembre). .

Abords de la Mairie 1 Place de la Libération Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Les Voyages Artistiques Kerhorres Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue