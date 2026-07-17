Tobôggan Les Voyages Artistiques Kerhorres Parking de La Poste Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Tobôggan Les Voyages Artistiques Kerhorres

Parking de La Poste 5 Place de la Libération Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:32:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Co-écrits par la ville et Le Fourneau, ces escales artistiques et culinaires sont imaginées comme des moments de rencontre et de découverte.

Dans le prolongement de l’été, ces rendez-vous mêlent créations d’arts de la rue, convivialité et plaisirs gourmands.

Au programme

Tobôggan (Compagnie Le Long Raccourci, Rennes, création 2026).

Pourquoi les adultes délaissent-ils le toboggan ? Cessent-ils d’être amusants ? Perd-on un jour le goût de s’y élancer ?

Ce spectacle de cirque navigue entre témoignage sensible et écriture chorégraphique, dans un désordre savamment orchestré, célébrant les passions insoupçonnées, l’apparente inutilité et la curiosité débordante.

Aussi réjouissant qu’une glissade, ce spectacle est une invitation tendre et décalée à retrouver le plaisir du jeu, à lâcher prise et à observer le monde avec un regard neuf.

Durée 50 minutes.

Tout public.

Avant ou après les spectacles, prenez le temps d’une pause déjeuner aux saveurs du monde ! Le Brunch des VAK et ses 5 destinations enchanteront vos palais de fins gourmets. Quelles destinations et food-trucks sauront vous séduire ? Les menus seront dévoilés début septembre. Service dès 11h30. .

Parking de La Poste 5 Place de la Libération Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Tobôggan Les Voyages Artistiques Kerhorres Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue