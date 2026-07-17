Bal populaire, DJ et feu d’artifice Place de Camfrout Le Relecq-Kerhuon
vendredi 28 août 2026 · Place de Camfrout · Le Relecq-Kerhuon
Informations pratiques
Le Relecq-Kerhuon
Bal populaire, DJ et feu d’artifice
Place de Camfrout Parvis de l’Astrolabe et Stade Garnier Le Relecq-Kerhuon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Une soirée conviviale et festive !
Dès le début de soirée, le trio breton Smooth Project, avec son répertoire de 50 ans de reprises de tubes pop, rock, funk & standards connus et revisités version pop swing … Ils seront suivis par le groupe Party train groupe de funk qui vous au cœur des musiques.
À 23h, c’est le feu d’artifice mis en musique cette année.
Et pour continuer la nuit ensemble, DJ Montgomery mixera tous les tubes d’hier et
d’aujourd’hui !
Informations pratiques
Tout public
Accès libre
Petite restauration sur place. .
Place de Camfrout Parvis de l’Astrolabe et Stade Garnier Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31
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English :
L’événement Bal populaire, DJ et feu d’artifice Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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