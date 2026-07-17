Bal populaire, DJ et feu d’artifice Place de Camfrout Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Bal populaire, DJ et feu d’artifice

Place de Camfrout Parvis de l’Astrolabe et Stade Garnier Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Une soirée conviviale et festive !

Dès le début de soirée, le trio breton Smooth Project, avec son répertoire de 50 ans de reprises de tubes pop, rock, funk & standards connus et revisités version pop swing … Ils seront suivis par le groupe Party train groupe de funk qui vous au cœur des musiques.

À 23h, c’est le feu d’artifice mis en musique cette année.

Et pour continuer la nuit ensemble, DJ Montgomery mixera tous les tubes d’hier et

d’aujourd’hui !

Informations pratiques

Tout public

Accès libre

Petite restauration sur place. .

Place de Camfrout Parvis de l’Astrolabe et Stade Garnier Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Bal populaire, DJ et feu d’artifice Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue