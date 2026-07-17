Carte Blanche Finlandaise Les Voyages Artistiques Kerhorres Cours de l’Ecole Achille Grandeau Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Carte Blanche Finlandaise Les Voyages Artistiques Kerhorres

Cours de l’Ecole Achille Grandeau 2 Rue le Reun Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:32:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Co-écrits par la ville et Le Fourneau, ces escales artistiques et culinaires sont imaginées comme des moments de rencontre et de découverte.

Dans le prolongement de l’été, ces rendez-vous mêlent créations d’arts de la rue, convivialité et plaisirs gourmands.

Au programme

Carte Blanche Finlandaise (Compagnie Galapiat Cirque, Langueux, création 2026).

Cette carte blanche nous plonge dans la symbolique du sauna finlandais où la chaleur monte et les corps s’activent. Des femmes y installent des rituels précis, parfois décalés, faits de gestes répétés, de bribes de conversations et de body percussion. Entre effort physique et humour, les artistes détournent les codes du sauna s’asseoir, attendre, transpirer, recommencer pour en faire un espace collectif, où le corps devient langage et la sueur, matière et partage.

Durée 1h minutes.

Tout public.

Avant ou après les spectacles, prenez le temps d’une pause déjeuner aux saveurs du monde ! Le Brunch des VAK et ses 5 destinations enchanteront vos palais de fins gourmets. Quelles destinations et food-trucks sauront vous séduire ? Les menus seront dévoilés début septembre. Service dès 11h30. .

Cours de l’Ecole Achille Grandeau 2 Rue le Reun Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Carte Blanche Finlandaise Les Voyages Artistiques Kerhorres Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue