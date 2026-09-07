Les pirates, de la fiction à l’archéologie par Jean SOULAT, Bibliothèque départementale de La Réunion, Saint-Denis

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Les pirates, de la fiction à l’archéologie par Jean SOULAT Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque départementale de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Les pirates, de la fiction à l’archéologie. Résultats des fouilles archéologiques sur un authentique repaire de pirates à Madagascar

Les archives et les documents historiques nous éclairent assez précisément sur la piraterie et ses acteurs au cours des XVIIe-XVIIIe siècles, période moderne souvent décrite comme l’apogée de ce phénomène le long des côtes d’Amérique, aux Caraïbes ou dans l’océan Indien.

Cette conférence présentera les fouilles archéologiques menées en 2024 et 2025 sur un authentique repaire de forbans à Madagascar. Les recherches ont permis de découvrir une épave de bateau pirate en parfait état de conservation et une grande partie de sa cargaison, et à quelques mètres de là, sur la terre ferme, les vestiges du comptoir de contrebande : un exemple unique au monde !

Bibliothèque départementale de La Réunion 173 bis rue Jean Chatel, Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262211396

Les pirates, de la fiction à l’archéologie. Résultats des fouilles archéologiques sur un authentique repaire de pirates à Madagascar

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