Les plantes médicinales dépuratives, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Les plantes médicinales dépuratives Jeudi 23 avril, 14h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

5 € / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Que faire au jardin au printemps ? Quelles sont les plantes de saison ?

Venez découvrir le jardin en pleine renaissance printanière, l’occasion parfaite pour s’immerger dans la nature et en apprendre plus sur son cycle.

Focus sur les plantes médicinales dépuratives, avec dégustation de tisanes.

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Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « email », « value »: « developpement.durable@alesagglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pomologie.fr/inscription-les-mardis-du-jardin »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Venez découvrir le jardin en pleine renaissance printanière. jardin atelier