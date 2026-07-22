Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles Marseille 8e Arrondissement
samedi 10 octobre 2026 · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles
Samedi 10 octobre 2026 de 14h30 à 16h30.
Durée 2h. Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Partez à la découverte des plantes de la garrigue et de leurs étonnantes stratégies d’adaptation lors d’une balade botanique au cœur du Parc national des Calanques.
Au cours d’une balade de deux heures dans le Parc national des Calanques, vous réviserez vos connaissances en botanique. Vous apprendrez à reconnaître et à nommer les plantes de la garrigue, puis vous découvrirez leurs propriétés et leurs stratagèmes pour affronter sécheresse, chaleur et incendies. Enfin, vous serez sensibilisés au respect du milieu naturel et aux règles de la cueillette familiale. .
Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org
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English :
Discover the plants of the garrigue and their astonishing adaptation strategies on a botanical walk in the heart of the Parc national des Calanques.
L’événement Les plantes sauvages locales méditerranéennes et comestibles Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
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