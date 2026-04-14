Les podcasts, Sésame, Bordeaux

Les podcasts Mercredi 29 avril, 14h00 Sésame Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Envie d’apprendre autrement, de vous informer ou de vous divertir… simplement en écoutant ? Découvrez l’univers des podcasts !

Dans cet atelier, apprenez à trouver, écouter et vous abonner à des émissions sur les thèmes qui vous passionnent : culture, actualité, histoire, bien-être…

Un atelier convivial pour explorer une nouvelle façon de consommer le numérique, à votre rythme et où que vous soyez !

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}]

Apprendre, se divertir, se cultuver atelier numérique

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