Les points forts de la piste cyclable TXL – Tour Elektrotroc, Ehem. Flughafen Tegel: Tegeler Stadtheide, Berlin

Les points forts de la piste cyclable TXL – Tour Elektrotroc Vendredi 5 juin, 10h00 Ehem. Flughafen Tegel: Tegeler Stadtheide

Point de rendez-vous : terminus bus ligne 109 (Urban Tech Republic), 13405 Reinickendorf. 5,00 € de frais pour tous les 18 ans et plus ; gratuit pour les moins de 18 ans; max. 22 participants. Inscription et achat de billets en ligne avant l’événement. Pa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Avez-vous déjà entendu parler de la Tegeler Stadtheide ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez maintenant découvrir l’endroit spécial derrière.

D’une part, un monde animal et végétal riche en espèces s’est développé sur les zones principalement protégées autour des pistes de décollage et d’atterrissage. D’un autre côté, on peut encore voir de nombreuses traces passionnantes de l’ancien fonctionnement de l’aéroport. Nous vous emmenons avec nous pour une visite qui vous permettra de découvrir les endroits les plus beaux et les plus fascinants de la Stadtheide du Tegeler.

Partez avec Angelika Bruck pour un voyage de découverte passionnant!

Point de rendez-vous : terminus du bus 109 (Urban Tech Republic), 13405 Reinickendorf.

Informations sur l’arrivée et la réservation des billets ici

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Nature, histoires et traces sur le terrain extérieur de l’ancien aéroport de Tegel.

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