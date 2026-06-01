Rendez-vous dans la maison et le jardin, Galerie Kleiner Wannsee, Berlin

Rendez-vous dans la maison et le jardin Vendredi 5 juin, 14h00 Galerie Kleiner Wannsee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Se faire dans la galerie du petit Wannsee régulièrement organisé des événements artistiques et dans Atelier est peint ensemble. Au rendez-vous dans le jardin, l’ancienne maison de campagne – un domicile en réalité privé – est ouverte sur les trois étages. Et le jardin typique avec des zones cachées et une terrasse offre également une « vue » et des boissons rafraîchissantes.

Du rez-de-chaussée jusqu’au pignon du toit, les paysages exposés se déploient dans le contexte de l’ambiance charmante.

« Il y a la possibilité de considérer l’art dans la maison et aussi dans le jardin en relation avec l’ambiance. Le projet vit de tout relier.« Anja Beecken, architecte, femme au foyer, cuisinière.

Galerie Kleiner Wannsee Bismarckstraße 65, 14109 Berlin Berlin 14109 Wannsee Berlin http://@beecken-art.de

Les œuvres d’art de l’architecte Anja Beecken et de l’architecte paysagiste Barbara Hutter sont exposées. Dans le vieux jardin avec un étang à phoques de la maison de campagne centenaire, vous pouvez

Villa Beecken_Galerie am kl. Wannsee © A. Beecken