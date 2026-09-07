Les pointus, patrimoine maritime, Fréjus Ilot de Port-Fréjus, Fréjus
samedi 19 septembre 2026 · Fréjus Ilot de Port-Fréjus · Fréjus
Informations pratiques
Les pointus, patrimoine maritime 19 et 20 septembre Fréjus Ilot de Port-Fréjus Var
Adhésion journalière de 8€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les pointus, patrimoine maritime
Grâce aux Voiles Latines, montez à bord des pointus de tradition provençale pour une sortie en mer. En attendant votre tour, vous pourrez vous initier à la réalisation des nœuds marins.
Durée 30 min. Adhésion journalière de 8€. Renseignements 06 03 03 09 55.
Fréjus Ilot de Port-Fréjus 6 Quai Cléopâtre, 83600 Fréjus Fréjus 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les pointus, patrimoine maritime
(c) Les Voiles latines / Ville de Fréjus
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