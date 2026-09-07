Les pointus, patrimoine maritime, Fréjus Ilot de Port-Fréjus, Fréjus

Informations pratiques

Les pointus, patrimoine maritime 19 et 20 septembre Fréjus Ilot de Port-Fréjus Var

Adhésion journalière de 8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les pointus, patrimoine maritime

Grâce aux Voiles Latines, montez à bord des pointus de tradition provençale pour une sortie en mer. En attendant votre tour, vous pourrez vous initier à la réalisation des nœuds marins.

Durée 30 min. Adhésion journalière de 8€. Renseignements 06 03 03 09 55.

Fréjus Ilot de Port-Fréjus 6 Quai Cléopâtre, 83600 Fréjus Fréjus 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les pointus, patrimoine maritime

(c) Les Voiles latines / Ville de Fréjus