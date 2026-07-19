Les poissons voyageurs, Swing Balkanique Café Théodore Trédrez-Locquémeau
mercredi 29 juillet 2026 · Café Théodore · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Les poissons voyageurs, Swing Balkanique
Café Théodore 5 Kerguerwen Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le collectif franco-belge-canadien des Poissons voyageurs naît un jour de printemps 2008, de l’esprit vagabond d’un contrebassiste amoureux de voyages et de musiques du monde. C’est ainsi qu’il réunit un camion blanc, quelques 27 musiciens qui y prendront place tour à tour, et un répertoire que jalouseraient les collecteurs de tradition orale, pour 16 pleines années de voyage.
Inspirés des tavernes moldaves, des postes frontières ukrainiens et des paysages volcaniques des îles Canaries, les Poissons voyageurs rassemblent et composent un répertoire qui ressemble à leur vie une belle poignée d’humour dans une bonne dose de musique amoureusement travaillée, aux accents swing et balkaniques. .
Café Théodore 5 Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les poissons voyageurs, Swing Balkanique Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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