Les pollinisateurs sauvages Parc Crémault Bonneuil-Matours
Les pollinisateurs sauvages Parc Crémault Bonneuil-Matours mercredi 29 avril 2026.
Bonneuil-Matours
Les pollinisateurs sauvages
Parc Crémault Allee du Stade Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Papillons, coléoptères, bourdons… Venez découvrir ces insectes essentiels à notre biodiversité. Il faudra faire preuve d’adresse, de patience pour les observer, les identifier. Nous vous proposons une introduction aux sciences participatives pour que vous puissiez agir pour la protection de ces pollinisateurs.
A partir de 5 ans, gratuit, 20 personnes max .
Parc Crémault Allee du Stade Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les pollinisateurs sauvages
L’événement Les pollinisateurs sauvages Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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