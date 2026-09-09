Les Portes Ouvertes du Petit Duc Pavillon de Vendôme, Le Petit Duc Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les Portes Ouvertes du Petit Duc

Mercredi 30 septembre 2026 à partir de 18h30.

Jardin du pavillon de Vendôme et Petit Duc. Pavillon de Vendôme, Le Petit Duc 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Le Petit Duc accueille le public lors d’une soirée aux multiples facettes avec trois petites formes musicales jouées dans le jardin du Pavillon Vendôme ou sur la scène du Petit Duc

A 19h, le Trio Nóta déploie une large palette d’interprétations, Cati Delolme, Gabrielle Varbetian, et Mélissa Zantman traversent des univers éclectiques allant des musiques traditionnelles aux nouvelles musiques du monde. A 19h30, un artiste “surprise” rejoint la Forge puis à 20h, Cathy Escoffier, pianiste, embarque le public sur la scène du Petit Duc dans son univers envoûtant. .

Pavillon de Vendôme, Le Petit Duc 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Petit Duc welcomes the public to a multifaceted evening featuring three short musical performances staged in the garden of the Pavillon Vendôme or on the stage at Le Petit Duc

L’événement Les Portes Ouvertes du Petit Duc Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Mairie d’Aix-en-Provence