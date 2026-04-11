Les potins numériques : atelier Lego Wedo, Médiathèque George Sand, Le Pellerin
Les potins numériques : atelier Lego Wedo, Médiathèque George Sand, Le Pellerin samedi 25 avril 2026.
Les potins numériques : atelier Lego Wedo Samedi 25 avril, 10h00 Médiathèque George Sand Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Dans ces Potins numériques, fabriquez le robot de vos rêves grâce aux Lego Wedo qui nous sont prêtés par la Bibliothèque de Loire-Atlantique (BDLA).
Combinez le plaisir de la construction et la découverte de la programmation et de la robotique. Les traditionnelles briques lego peuvent être combinées à des moteurs, des détecteurs de distance ou de mouvement pour fabriquer toutes sortes de robots qui pourront être programmés et dirigés à l’aide d’une application simple sur tablette.
À partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription.
> Médiathèque George-Sand
Médiathèque George Sand Allée George Sand, Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lepellerin.fr »}]
Samedi 25 avril, les robots sont de retour à la médiathèque ! atelier numérique france services
Lego Wedo
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