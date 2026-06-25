Les Prairies du Cheval Noir Place du Centre Maël-Carhaix

Maël-Carhaix

Les Prairies du Cheval Noir

Place du Centre Centre-Bourg Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 07:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-04

Aidés par les témoignages des habitants sur la vie à Mael-Carhaix au temps du train à vapeur, Victor Le Foll a créé une bande dessinée intitulée Les Prairies du Cheval Noir, une sorte de western au pays de l’or bleu. Venez la découvrir exposée sur des panneaux grand format dans les rues du Centre bourg. Elle s’accompagne de tableaux invitant au voyage proposés par les artistes locaux.

Org. le Chaudron des Arts .

Place du Centre Centre-Bourg Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Les Prairies du Cheval Noir Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh