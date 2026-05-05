[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow Marché Merville-Franceville-Plage

Merville-Franceville-Plage

[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow

Marché 1 place de la Plage Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Vous veniez pour les légumes, vous repartirez avec un refrain. Les March Mallow posent leurs harmonies swing sur le marché !

Vous veniez pour les légumes, vous repartirez avec un refrain. Les March Mallow posent leurs harmonies swing sur le marché !

Le groupe vous conduit dans une ruelle nocturne, éclairée par quelques réverbères et l’enseigne d’un club de jazz. À l’intérieur, les musiciens tissent une mélancolie discrète, un espace où le swing, les ballades et le blues se mêlent comme des époques qui dialoguent. .

Marché 1 place de la Plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow

You came for the vegetables, you’ll leave with a chorus. March Mallow bring their swinging harmonies to the market!

L’événement [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité