[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow Marché Merville-Franceville-Plage
[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow Marché Merville-Franceville-Plage jeudi 30 juillet 2026.
Merville-Franceville-Plage
[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow
Marché 1 place de la Plage Merville-Franceville-Plage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Vous veniez pour les légumes, vous repartirez avec un refrain. Les March Mallow posent leurs harmonies swing sur le marché !
Vous veniez pour les légumes, vous repartirez avec un refrain. Les March Mallow posent leurs harmonies swing sur le marché !
Le groupe vous conduit dans une ruelle nocturne, éclairée par quelques réverbères et l’enseigne d’un club de jazz. À l’intérieur, les musiciens tissent une mélancolie discrète, un espace où le swing, les ballades et le blues se mêlent comme des époques qui dialoguent. .
Marché 1 place de la Plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie contact@pmpa.fr
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English : [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow
You came for the vegetables, you’ll leave with a chorus. March Mallow bring their swinging harmonies to the market!
L’événement [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Marsh Mallow Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité
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