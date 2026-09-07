Les propriétaires de la seigneurie de Béhéricourt aux XIIe et XIIIe siècles, Château de Béhéricourt, Béhéricourt

Informations pratiques

Les propriétaires de la seigneurie de Béhéricourt aux XIIe et XIIIe siècles Samedi 19 septembre, 14h30 Château de Béhéricourt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée des caves du château de Béhéricourt par Monsieur Hugo Freby, docteur en histoire de l’Art du Moyen-Âge organisée par la Société historique de Noyon, les Amis du musée du Noyonnais et par nos soins.

Sous la cour et le logis du château actuel subsistent les caves voûtées du château médiéval. Cette visite sera l’occasion de revenir, à la lumière des sources, sur les propriétaires de la seigneurie de Béhéricourt aux XIIe et XIIIe siècles – les châtelains de Noyon – et de replacer le site dans le contexte de la seigneurie épiscopale. Elle permettra également d’observer les formes ainsi que les techniques de taille et de mise en œuvre qui autorisent à préciser la chronologie de la construction des caves. Ces espaces souterrains, dont les parties les plus anciennes peuvent être datées du dernier tiers du XIIe siècle, seront rapprochés de ceux, contemporains, de la ville de Noyon.

Château de Béhéricourt 196 rue du moutoir 60400 Béhéricourt Béhéricourt 60400 Oise Hauts-de-France Monument historique inscrit en 1988.

Conférence par l’historien Hugo Fréby

©D_Arnoult