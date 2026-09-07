Louis de Coutes dit Minguet, valet d’armes de Jeanne d’Arc à 14 ans, seigneur de Béhéricourt, Château de Béhéricourt, Béhéricourt

Informations pratiques

Louis de Coutes dit Minguet, valet d’armes de Jeanne d’Arc à 14 ans, seigneur de Béhéricourt Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de Béhéricourt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Composer avec la ruine au cours des siècles

Louis de Coutes hérite de ses parents la seigneurie de Béhéricourt. Sa présence à Béhéricourt est évoquée à travers un rare document enluminé de ses armoiries où il livre une description de « son chastel » de Béhéricourt. Ses armoiries seront confrontées à celles, entourée d’un magnifique lacs d’amour (cordelière nouée en forme d’infini) sculptées sur une pierre trouvée dans un mur du château. Sera évoquée sa personnalité à travers les archives de la seigneurie de Béhéricourt et aussi grâce aux portraits de ses soeurs parvenus jusqu’à nous.

par Dominique d’Arnoult, docteur en histoire de l’Art

Château de Béhéricourt 196 rue du moutoir 60400 Béhéricourt Béhéricourt 60400 Oise Hauts-de-France Monument historique inscrit en 1988.

Composer avec la ruine au cours des siècles

©D_Arnoult