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LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse

LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse

LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse dimanche 23 août 2026.

Ville : 11220 Lagrasse

Département : Aude

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lagrasse

LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION

Lagrasse Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Les Ptibals de Lagrasse sont de retour pour leur 10ème édition.
L’équipe de Bol d’Air vous attend nombreux !

Au programme
Pique-nique
12 h 30 Bal Duo Stimbre-Thébaut

Réservation conseillée places limitées
  .

Lagrasse 11220 Aude Occitanie   assoboldair11@gmail.com

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English :

The Ptibals de Lagrasse are back for their 10th edition.
The Bol d’Air team looks forward to seeing you there!

On the program:
Picnic
12:30 Ball Duo Stimbre-Thébaut

Reservations recommended places limited

L’événement LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-05 par

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