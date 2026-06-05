LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse
LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse dimanche 23 août 2026.
Lagrasse
LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION
Lagrasse Aude
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Les Ptibals de Lagrasse sont de retour pour leur 10ème édition.
L’équipe de Bol d’Air vous attend nombreux !
Au programme
Pique-nique
12 h 30 Bal Duo Stimbre-Thébaut
Réservation conseillée places limitées
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Lagrasse 11220 Aude Occitanie assoboldair11@gmail.com
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English :
The Ptibals de Lagrasse are back for their 10th edition.
The Bol d’Air team looks forward to seeing you there!
On the program:
Picnic
12:30 Ball Duo Stimbre-Thébaut
Reservations recommended places limited
L’événement LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-05 par
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