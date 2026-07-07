Les p’tites bêtes du domaine Sortie nature en famille La Ferté-Vidame
mardi 7 juillet 2026 · La Ferté-Vidame
Informations pratiques
La Ferté-Vidame
Les p’tites bêtes du domaine Sortie nature en famille
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Partez à la découverte des insectes du domaine avec notre guide nature. Apprenez à reconnaître les papillons, les libellules et autres petits animaux, indispensables à l’équilibre du parc, d’autant plus qu’il est classé Natura 2000. Observez-les avec du matériel digne des plus grands professionnels!
Partez à la découverte des insectes du domaine avec notre guide nature. Apprenez à reconnaître les papillons, les libellules et autres petits animaux, indispensables à l’équilibre du parc, d’autant plus qu’il est classé Natura 2000. Observez-les avec du matériel digne des plus grands professionnels ! 6 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr
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English :
Set out to discover the insects of the estate with our nature guide. Learn to identify butterflies, dragonflies, and other small creatures that are essential to the park’s ecological balance—especially since it’s a Natura 2000 site. Observe them with equipment worthy of the top professionals!
L’événement Les p’tites bêtes du domaine Sortie nature en famille La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE
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