Les p’tites craies du Béchet La promenade du Béchet Saint-Briac-sur-Mer
Les p’tites craies du Béchet La promenade du Béchet Saint-Briac-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Les p’tites craies du Béchet
La promenade du Béchet Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
À vos craies, prêts, dessinez ! La municipalité de Saint-Briac invite petits et grands à exprimer leur créativité lors d’un moment convivial et artistique en plein air.
Venez transformer la rue en une véritable galerie d’art à ciel ouvert !
Matériel Tout le matériel de street art est fourni par la municipalité .
Que vous soyez un artiste en herbe ou un dessinateur confirmé, venez décorer la promenade avec de jolis dessins éphémères. L’événement est ouvert à tous, enfants comme adultes. .
La promenade du Béchet Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34
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English :
L’événement Les p’tites craies du Béchet Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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