Les p’tites notes avec Tchiki Pam, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles

Informations pratiques

Les p’tites notes avec Tchiki Pam Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Le Temps de Lire Nord

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:45:00+02:00

Des escargots à la guitare, des poissons qui ne dansent qu’au son de l’accordéon, des claves qui imitent la pluie et un ukulele pour voyager… Et pourquoi pas jouer des cloches avec ses pieds pendant qu’on y est ?

Dans ce joyeux atelier, découvrez différents instruments, des connus et des plus rares, à travers des comptines très célèbres (ou pas du tout) !…

Vous serez même amené à participer !

Dans le cadre du Festival Live entre les livres de l’association Dynamo

Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]

Atelier musical pour les tout-petits

Festival Live entre les livres – Dynamo