Landivisiau

Les p’tites oreilles (0-3 ans)

25 rue du Manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 10:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Un bouquet de petites histoires de nos héros préférés.

Sur inscription. .

25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

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English :

L’événement Les p’tites oreilles (0-3 ans) Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX