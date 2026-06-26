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Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette Landivisiau

Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette Landivisiau mardi 7 juillet 2026.

Adresse
25 rue du Manoir
Ville
29400 Landivisiau
Département
Finistère
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Landivisiau

Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette

25 rue du Manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Venez découvrir comment naviguer sur votre portable/votre tablette, utiliser les fonctionnalités de base et quelques astuces pour les utiliser en toute autonomie.

Venez avec votre téléphone/tablette et vos questions.

Public débutant.

Entrée libre.   .

25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63 

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English :

L’événement Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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