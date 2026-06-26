Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette Landivisiau mardi 7 juillet 2026.

Landivisiau

Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette

25 rue du Manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir comment naviguer sur votre portable/votre tablette, utiliser les fonctionnalités de base et quelques astuces pour les utiliser en toute autonomie.

Venez avec votre téléphone/tablette et vos questions.

Public débutant.

Entrée libre. .

25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

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English :

L’événement Permanence Numérique Prendre en main son portable et sa tablette Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX