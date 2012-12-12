Les P’tites Pépites De la botanique à l’artistique Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits jeudi 9 juillet 2026.

Bécon-les-Granits

Les P’tites Pépites De la botanique à l’artistique Bécon-les-Granits

Pont Besnard Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre des P’tites Pépites, Initiation au tataki-zome, à Bécon-les-Granits.

Venez découvrir cette technique ancestrale d’impression végétale ! Le temps d’un atelier, l’Appel du Végétal vous propose de teindre votre textile grâce aux pigments des végétaux. Nous utiliserons les plantes sauvages des chemins pour réaliser votre création sur tissu.

Le jeudi 9 juillet

À 15h

Durée 2h

À partir de 8 ans

12€ par personne

Uniquement sur réservation (places limitées). .

Pont Besnard Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites series, an introduction to tataki-zome, %E0 B%E9con-les-Granits.

L’événement Les P’tites Pépites De la botanique à l’artistique Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu