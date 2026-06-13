Ombrée d’Anjou

Les P’tites Pépites Traite ouverte à la ferme Saint-Michel-et-Chanveaux

Les P’tits Brillet Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Immersion à la ferme, à St Michel et Chanveaux.

Une visite de ferme convertie en bio depuis 2015 qui élève des vaches laitières. Vous suivrez la présentation de l’exploitation, découvrirez l’espace de traite et assiterez au moment de la traite à la ferme des P’tits Brillet, ouverte pour vous. Venez découvrir la traite ouverte et plongez dans les coulisses de la ferme ! Nous vous expliquerons le chemin du lait, de la vache jusqu’à votre verre. Un moment convivial et pédagogique, idéal pour petits et grands ! Ce sera également l’occasion de déguster le fromage fabriqué sur place !

Mercredi 5 août à 16h30

Durée 1h30

Gratuit

Réservation obligatoire .

Les P’tits Brillet Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the P’tites P%E9pites events organized by the Anjou Bleu Tourist Office, Immersion on the Farm in St Michel and Chanveaux.

L’événement Les P’tites Pépites Traite ouverte à la ferme Saint-Michel-et-Chanveaux Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu