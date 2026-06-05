Sillé-le-Guillaume

Les P’tits Ateliers médiévaux (3-6 ans)

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Château médiéval de Sillé Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août à 11h

Pour découvrir le Moyen Âge autrement, des lectures au château suivies d’un atelier créatif sont proposées aux enfants.

Durée 1h00

Réservation

02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43

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English :

L’événement Les P’tits Ateliers médiévaux (3-6 ans) Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume