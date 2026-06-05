Les P’tits Ateliers médiévaux (3-6 ans) Sillé-le-Guillaume
Les P’tits Ateliers médiévaux (3-6 ans) Sillé-le-Guillaume mercredi 15 juillet 2026.
Sillé-le-Guillaume
Les P’tits Ateliers médiévaux (3-6 ans)
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Château médiéval de Sillé Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août à 11h
Pour découvrir le Moyen Âge autrement, des lectures au château suivies d’un atelier créatif sont proposées aux enfants.
Durée 1h00
Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .
10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43
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English :
L’événement Les P’tits Ateliers médiévaux (3-6 ans) Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume
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