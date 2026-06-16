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Les p’tits bals Montbrun-les-Bains

Les p’tits bals Montbrun-les-Bains dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 26570 Montbrun-les-Bains

Département : Drôme

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Montbrun-les-Bains

Les p’tits bals

Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 00:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-26 2026-08-09

Festival familial et convivial avec bal, animations enfants, cirque et ateliers créatifs.
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Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 

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English :

A family-friendly festival featuring a dance, children’s activities, a circus, and creative workshops.

L’événement Les p’tits bals Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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