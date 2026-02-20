Les p’tits dévoreurs Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic
Les p’tits dévoreurs Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic mercredi 11 mars 2026.
Les p’tits dévoreurs
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 11:00:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Rendez-vous des bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans.
Comptines, livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à lire et à découvrir.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les p’tits dévoreurs Le Croisic a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT44