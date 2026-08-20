Les P´tits Kili en espagnol !, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux de Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Les P´tits Kili en espagnol ! Samedi 3 octobre, 16h30 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Dans mon pays d’Espagne, y’a des histoires comme ça, y’a des chansons comme ça… Une heure du conte en espagnol pour les 0-3 ans.
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Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourcoing.fr/mediatheque »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]
Dans mon pays d’Espagne, y’a des histoires comme ça, y’a des chansons comme ça… Une heure du conte en espagnol pour les 0-3 ans.
©Médiathèque André Malraux
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