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Les P´tits Kili, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

mercredi 4 novembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Les P´tits Kili, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Les P´tits Kili Mercredi 4 novembre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T10:30:00+01:00 – 2026-11-04T11:30:00+01:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Une heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge.

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