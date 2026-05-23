Les puces de la Bidassoa Quartier Béhobie Urrugne
Les puces de la Bidassoa Quartier Béhobie Urrugne dimanche 13 septembre 2026.
Urrugne
Les puces de la Bidassoa
Quartier Béhobie Fronton de Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Ce marché aux puces donne sur une jolie promenade bordant la Bidassoa. Sur place Aire de jeux pour les enfants, ambiance musicale, buvette, taloa et sandwiches.
Au profit de la classe d’orgue associative de la côte basque. .
Quartier Béhobie Fronton de Béhobie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 92 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les puces de la Bidassoa
L’événement Les puces de la Bidassoa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché du Bourg Urrugne 27 mai 2026
- Fête de Socoa: Concert de chants basques, Altxa Socoa Eglise de Socoa Urrugne 29 mai 2026
- Marché du Bourg Urrugne 30 mai 2026
- Animathlon Camping Larrouleta Urrugne 31 mai 2026
- Exposition du Centenaire de l’Urruñarrak pelote Salle Posta Urrugne 1 juin 2026