Les puces de la Bidassoa Quartier Béhobie Urrugne

Urrugne

Les puces de la Bidassoa

Quartier Béhobie Fronton de Béhobie Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Ce marché aux puces donne sur une jolie promenade bordant la Bidassoa. Sur place Aire de jeux pour les enfants, ambiance musicale, buvette, taloa et sandwiches.

Au profit de la classe d’orgue associative de la côte basque. .

Quartier Béhobie Fronton de Béhobie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 92 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les puces de la Bidassoa

L’événement Les puces de la Bidassoa Urrugne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque