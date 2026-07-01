Informations pratiques

Agen

Les quartiers d’été du Blue Fox Coffee

Rue de Montanou Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez nous rejoindre tous les vendredis de juillet, pour passer un bon moment en famille avec de nombreuses associations d’Agen. Le Blue Fox Coffee vous proposera des jeux d’eau. Venez nombreux !

Venez nous rejoindre tous les vendredis de juillet, pour passer un bon moment en famille avec de nombreuses associations d’Agen.

Le Blue Fox Coffee vous proposera des jeux d’eau.

Venez nombreux ! .

Rue de Montanou Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 83 91 bluefoxcoffee@outlook.fr

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English : Les quartiers d’été du Blue Fox Coffee

Join us every Friday in July for a fun family outing with many of Agen’s local organizations. Blue Fox Coffee will be hosting water games. We hope to see many of you there!

L’événement Les quartiers d’été du Blue Fox Coffee Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen