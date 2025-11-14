Les quartiers du négoce au temps de la traite atlantique – Visite guidée Nantes

Les quartiers du négoce au temps de la traite atlantique – Visite guidée Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :levoyageanantes.frAccueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes Une visite pour en apprendre plus sur la traite atlantique de Nantes aux XVIIIe et XIXe siècles.Découverte des hôtels d’armateurs, du quai d’où partaient les navires vers l’Afrique et les Antilles, des lieux symboliques comme la passerelle Schoelcher et le Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Centre-ville Nantes 44000