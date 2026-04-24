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LES QUATRE SAISONS – BALLET ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

LES QUATRE SAISONS – BALLET ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

LES QUATRE SAISONS – BALLET ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges samedi 26 décembre 2026.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : samedi 26 décembre 2026

Fin : samedi 26 décembre 2026

Heure de début : 15:30

LES QUATRE SAISONS – BALLET Début : 2026-12-26 à 15:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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