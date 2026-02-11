LES QUATRE SAISONS ZENITH DE PAU Pau

LES QUATRE SAISONS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2027-01-16

fin : 2027-01-16

2027-01-16

Les Quatre Saisons

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

