LES QUATRE SAISONS ZENITH DE PAU Pau

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2027-01-16
fin : 2027-01-16
2027-01-16
Les Quatre Saisons
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
English : LES QUATRE SAISONS
