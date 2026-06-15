LES QUINZAINES AQUATIQUES Clermont-l’Hérault
LES QUINZAINES AQUATIQUES Clermont-l’Hérault lundi 6 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
LES QUINZAINES AQUATIQUES
Avenue Louis Villaret Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17
Quatre sessions de stage de natation viendront rythmer vos vacances d’été au Centre Aquatique du Clermontais !
Venez plongez tout l’été !
Quatre sessions de Quinzaine Aquatique viendront rythmer vos vacances d’été au Centre Aquatique du Clermontais.
Consacrés aux enfants nés entre 2013 et 2019, ces stages représentent chacun deux semaines d’apprentissage de la natation, adaptés à chaque niveau, pour les enfants néophytes comme aguerris ! L’occasion pour eux de découvrir et d’appréhender l’eau autrement, ou bien encore de perfectionner leurs compétences en natation, sous l’œil avisé de maîtres-nageurs sauveteurs qualifiés. Ambiance sportive et ludique garantie !
Les inscriptions ouvrent le lundi 29 juin. .
Avenue Louis Villaret Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 99 91 49 39 centreaquatique@cc-clermontais.fr
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English :
Four swimming camp sessions will liven up your summer vacation at the Clermontais Aquatic Center!
L’événement LES QUINZAINES AQUATIQUES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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