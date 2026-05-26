Les racontines Bibliothèque de Bedous Bedous
Les racontines Bibliothèque de Bedous Bedous mercredi 10 juin 2026.
Bedous
Les racontines
Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Séances de lectures pour la jeunesse. A 10h30 pour les plus petits, à partir de 11h pour les plus grands. .
Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 16 18
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English :
L’événement Les racontines Bedous a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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