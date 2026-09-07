Les rails de la canne à sucre, du musée du Rhum Saint James à l’Habitation La Salle, Distillerie SAINT JAMES, Sainte-Marie

Informations pratiques

Les rails de la canne à sucre, du musée du Rhum Saint James à l’Habitation La Salle 19 et 20 septembre Distillerie SAINT JAMES Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

LE TRAIN DES PLANTATIONS

Association « Les Rails de la Canne à Sucre »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 9h à 15h

Le Train des Plantations assure une navette gratuite entre le Musée du Rhum Saint James et la Sucrerie La Salle à l’occasion des Journées Europpénnes du Patrimoine 2026

Programme

Les bénévoles de l’association vous présenteront :

Une exposition sur l’histoire des voies ferrées en Martinique

Leur matériel (deux locomotives et trois voitures)

Leurs réalisations (traverses et voies)

Le passage à niveau (unique en Martinique)

Leurs activités :

Nettoyage de la voie

Entretien du matériel

Balades en train

Infos pratiques

https://traindesplantations-rcs.fr/

Profitez de votre passage sur les deux sites pour une visite libre et gratuite :

À Saint James : les jardins, le Musée du Rhum, la maison de la distillation et la cave à millésimes

À La Salle : les jardins et l’Habitation La Salle

Distillerie SAINT JAMES Boulevard Raymond Huygues Despointes 97230 Sainte Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 69 50 37 https://rhum-saintjames.com/ https://www.instagram.com/distillerie_saintjames_mq/ [{« link »: « https://traindesplantations-rcs.fr/ »}] Distillerie Saint James, ancienne usine de Sainte Marie parking, accès PMR

LE TRAIN DES PLANTATIONS

@DanBeal