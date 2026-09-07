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AGENDA · Sainte-Marie

Les rails de la canne à sucre, du musée du Rhum Saint James à l’Habitation La Salle, Distillerie SAINT JAMES, Sainte-Marie

samedi 19 septembre 2026 · Distillerie SAINT JAMES · Sainte-Marie

Les rails de la canne à sucre, du musée du Rhum Saint James à l’Habitation La Salle, Distillerie SAINT JAMES, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie SAINT JAMES
Adresse
Boulevard Raymond Huygues Despointes 97230 Sainte Marie
Ville
97230 Sainte-Marie
Département
Martinique

Les rails de la canne à sucre, du musée du Rhum Saint James à l’Habitation La Salle 19 et 20 septembre Distillerie SAINT JAMES Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

LE TRAIN DES PLANTATIONS
Association « Les Rails de la Canne à Sucre »
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 9h à 15h
Le Train des Plantations assure une navette gratuite entre le Musée du Rhum Saint James et la Sucrerie La Salle à l’occasion des Journées Europpénnes du Patrimoine 2026

Programme
Les bénévoles de l’association vous présenteront :

  • Une exposition sur l’histoire des voies ferrées en Martinique

  • Leur matériel (deux locomotives et trois voitures)

  • Leurs réalisations (traverses et voies)

  • Le passage à niveau (unique en Martinique)

Leurs activités :

  • Nettoyage de la voie
  • Entretien du matériel
  • Balades en train

Infos pratiques
https://traindesplantations-rcs.fr/
Profitez de votre passage sur les deux sites pour une visite libre et gratuite :

  • À Saint James : les jardins, le Musée du Rhum, la maison de la distillation et la cave à millésimes
  • À La Salle : les jardins et l’Habitation La Salle

Distillerie SAINT JAMES Boulevard Raymond Huygues Despointes 97230 Sainte Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 69 50 37 https://rhum-saintjames.com/ https://www.instagram.com/distillerie_saintjames_mq/ [{« link »: « https://traindesplantations-rcs.fr/ »}] Distillerie Saint James, ancienne usine de Sainte Marie parking, accès PMR
LE TRAIN DES PLANTATIONS

@DanBeal

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