Les Rapides de Chécy, centre bourg, Chécy

Les Rapides de Chécy 2 et 3 mai centre bourg Loiret

Pour chaque tournoi tarif adulte : 12€, tarif jeune : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T13:30:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Deuxième édition des Rapides de Chécy, week end dédié aux échecs.

– INEDIT : Cette année, un tournoi est réservé aux joueurs non classés ou non licenciés ! Un lot par participant, grâce à nos partenaires ! Attention, 40 inscrits maximum.

— Deux tournois indépendants homologués par la FIDE permettront aux joueurs de tous niveaux de s’affronter dans une ambiance conviviale et compétitive.

Buvette et restauration rapide sur place

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Tournoi Blitz – Samedi 2 mai

Tournoi homologué : licence obligatoire (prise de licence possible avec inscription)

Cadence : 9 rondes en 5 minutes + 2 secondes par coup

Pointage : à partir de 13h30

Début de la première ronde : 14h00

Salle des Fêtes de Chécy

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Tournoi Rapide A – Dimanche 3 mai

Tournoi homologué : licence obligatoire (prise de licence possible avec inscription)

Cadence : 7 rondes en 15 minutes + 3 secondes par coup

Pointage : à partir de 9h30

Début de la première ronde : 10h00

Salle des Fêtes de Chécy

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Tournoi Rapide B – Dimanche 3 mai

Tournoi ouvert aux joueurs non classés ou non licenciés

Cadence : 7 rondes en 15 minutes + 3 secondes par coup

Pointage : à partir de 9h30

Début de la première ronde : 10h00

Centre Maurice Genevoix 45 Avenue de la Paix en Algérie

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Nous espérons rassembler un grand nombre de joueurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, afin de faire de cet événement une véritable fête des échecs. Partagez cette annonce et invitez vos amis passionnés d’échecs !

centre bourg place jeanne d’arc chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mjc-checy.fr/tournois-rapides-de-checy-2026/ »}]

Weekend Echecs : Trois tournois : un Blitz homologué le 02/05, un Rapide A homologué le 03/05 et un Rapide tout public le 03/05 (licence non obligatoire) tournoi échecs

mjc