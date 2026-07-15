Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Les RDV artisanaux du jeudi

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Des vacances ludiques en famille près de chez vous, c’est par ici !

Tous les jeudis jusqu’au 21 août, initiez-vous à la taille de pierre et à la frappe de monnaie.

Une journée en immersion pour petits et grand ou vous êtes acteur de votre excursion. Vous fabriquerez vos armoiries sur pierre reconstituée, frapperez votre monnaie telle qu’elles étaient battues au moyen-âge et participerez à la fabrication d’une pièce dans la forge seigneuriale.

Le midi Dame Laureline propose ses galettes salées et sucrées et parce que chaque artisan mérite sa récompense, la taverne reste ouverte l’après-midi pour une pause rafraichissante !

Visite libre du site comprise. Sans réservation. .

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

Looking for a fun family vacation close to home? Look no further!

Every Thursday through August 21, try your hand at stone carving and coin minting.

An immersive day for young and old alike, where you’ll take the lead on your own adventure. You’ll carve your own coat of arms on reconstituted stone, mint your own coins just as they were struck in the Middle Ages, and help forge a coin in the seigneurial forge.

At lunchtime, Dame Laureline serves her savory and sweet galettes, and because every artisan deserves a reward, the tavern stays open in the afternoon for a refreshing break!

L’événement Les RDV artisanaux du jeudi Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65