Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Tournoi de chevalerie & banquet médiéval

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Soirée exceptionnelle où le seigneur de Termes vous convie à assister à un tournoi de chevalerie, suivi d’un banquet médiéval.

19h tournoi de chevalerie

Les plus nobles seigneurs de nos comtés entrent en lice vêtus de leurs plus belles étoffes, arborant leurs armoiries qu’ils brandissent fièrement.

La lice est en place et les lances sont prêtes…

Les chevaliers et seigneurs s’affrontent lors de joutes équestres sous vos yeux. Vous pourrez encourager votre favori depuis les gradins.

L’occasion pour ces chevaliers de prouver leur valeur, leur courage, leur force et leur habileté à cheval.

20h banquet

2 soirées exceptionnelles où le seigneur de Termes vous convie à assister à un tournoi de chevalerie, suivi d’un banquet médiéval.

Premier service, second service, desserte, issue et boute hors servis comme au moyen âge … tout y est pour faire un voyage dans le temps où pupilles et papilles festoient allègrement !

Menu

Premier service

Safat Al Bathinjan (Egypte XIVe) Aubergine en salade

Second service

Houmous Kassa (Egypte XIVe) Houmous

Troisième service

Safat Takikh mishmish yabis (Bagdad Xe) Poulet aux abricots

Entremets

Desserte

Safet al aruzz bi laban (Bagdad Xe) Riz au lait et galettes de dates

Hypocras et boute hors​

​Infos pratiques :

A partir de 16h l’entrée sur le site est au tarif tournoi.

Possibilité de visiter la tour avec le ticket tournoi (dernière visite à 17h)

↪ Réservation conseillée.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

A special evening where the Lord of Termes invites you to attend a jousting tournament, followed by a medieval banquet.

7:00 p.m. jousting tournament

The noblest lords of our counties enter the jousting field clad in their finest garments, proudly displaying their coats of arms.

The jousting field is set, and the lances are ready…

Knights and lords face off in jousting matches right before your eyes. You can cheer on your favorite from the stands.

This is the knights’ chance to prove their worth, courage, strength, and skill on horseback.

8:00 p.m. Banquet

Two exceptional evenings where the Lord of Termes invites you to attend a jousting tournament, followed by a medieval banquet.

First course, second course, dessert, and the final course—all served as in the Middle Ages… everything is there to take you on a journey back in time where your eyes and taste buds will feast in joy!

Menu:

First course

Safat Al Bathinjan (14th-century Egypt) Eggplant salad

Second course

Houmous Kassa (14th-century Egypt) Hummus

Third course

Safat Takikh mishmish yabis (10th-century Baghdad) Chicken with apricots

Intermezzo

Dessert

Safet al aruzz bi laban (10th-century Baghdad) Rice pudding and date cakes

Hypocras and other drinks?

?Practical information:

Starting at 4:00 p.m., admission to the site is at the tournament rate.

You can visit the tower with your tournament ticket (last admission at 5:00 p.m.)

? Reservations are recommended.

L’événement Tournoi de chevalerie & banquet médiéval Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65