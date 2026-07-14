Marché de Producteurs Cour de l’ancienne école Termes-d’Armagnac

Informations pratiques

Termes-d’Armagnac

Marché de Producteurs

Cour de l’ancienne école 35 Rue du Château Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les Marchés des Producteurs reviennent à Termes-d’Armagnac !

Les 24 juillet et 14 août, Termes-d’Armagnac vous invite à partager deux belles soirées estivales placées sous le signe de la gourmandise, de la convivialité et du terroir.

Flânez parmi les stands de producteurs locaux et d’artisans, découvrez les saveurs du territoire et profitez des nombreuses animations dans une ambiance chaleureuse. Il sera également possible de se restaurer sur place, le tout accompagné de musique live.

Cette année, laissez-vous tenter par la nouveauté de délicieuses grillades de Porc Noir Gascon, mettant à l’honneur une production locale de qualité.

Que vous veniez en famille, entre amis ou simplement pour partager un bon moment, ces marchés promettent deux soirées festives à ne pas manquer au cœur de l’été gersois.

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Cour de l’ancienne école 35 Rue du Château Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 7 87 21 48 79 mairietermesdarmagnac@wanadoo.fr

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English :

The Farmers’ Markets are back in Termes-d’Armagnac!

On July 24 and August 14, Termes-d’Armagnac invites you to enjoy two wonderful summer evenings filled with delicious food, friendly atmosphere, and local flavors.

Stroll among the stalls of local producers and artisans, discover the flavors of the region, and enjoy the many activities in a warm and welcoming atmosphere. You’ll also be able to grab a bite to eat on-site, all accompanied by live music.

This year, treat yourself to something new: delicious grilled Gascon Black Pork, showcasing high-quality local produce.

Whether you come with family, friends, or simply to have a good time, these markets promise two festive evenings you won’t want to miss in the heart of summer in the Gers.

L’événement Marché de Producteurs Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65