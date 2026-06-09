Les Remp’Arts Surgères
Les Remp’Arts Surgères samedi 12 septembre 2026.
Surgères
Les Remp’Arts
Parc du Château Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le Comptoir Local® vous donne rendez-vous pour une journée artistique !
.
Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Comptoir Local® invites you to an artistic day!
L’événement Les Remp’Arts Surgères a été mis à jour le 2026-06-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- Concert Ma Petite Le Palace Salle du Castel Park Surgères 13 juin 2026
- Surgères fête les 25 ans du Comité des Fêtes Surgères 13 juin 2026
- Conférence Cyril Colin Artiste du Comptoir Local® Micro-folie Surgères 13 juin 2026
- Conférence d’artiste Cyril COLIN Micro-folie Surgères 13 juin 2026
- Spectacle anniversaire du Comité des fêtes Square du château Surgères 13 juin 2026