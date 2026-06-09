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Les Remp’Arts Surgères

Les Remp’Arts Surgères samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Parc du Château

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Surgères

Les Remp’Arts

Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le Comptoir Local® vous donne rendez-vous pour une journée artistique !
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Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10  contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

Le Comptoir Local® invites you to an artistic day!

L’événement Les Remp’Arts Surgères a été mis à jour le 2026-06-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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